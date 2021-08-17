Президент "Сампдорії" Массімо Ферреро зробив заяву з приводу можливого трансферу нападника київського "Динамо" Владислава Супряги.
Про це повідомляє Calciomerato.
Ферреро підкреслив, що готовий підписати Супрягу тільки в тому випадку, якщо "Динамо" знизить фінансові апетити.
"Я піду на це тільки у випадку, якщо ціна знизиться. Інакше цьому не бути", - підкреслив президент "Сампдорії".
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Раніше повідомлялося, що трансфер міг відбутися на умовах оренди за 1,5 мільйона євро з правом викупу за суму 6-7 мільйонів, проте угода зірвалася.
За інформацією ЗМІ, Супрягою цікавляться також "Удінезе" і "Дженоа".
Владислав Супряга в "Динамо"
- Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.
- У минулому сезоні у всіх турнірах на рахунку Супряги 3 забитих голи і 3 гольові передачі.
- 8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.