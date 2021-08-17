Президент "Сампдорії" хоче знизити ціну на Владислава Супрягу.

Президент "Сампдорії" Массімо Ферреро зробив заяву з приводу можливого трансферу нападника київського "Динамо" Владислава Супряги.

Про це повідомляє Calciomerato.

Ферреро підкреслив, що готовий підписати Супрягу тільки в тому випадку, якщо "Динамо" знизить фінансові апетити.

"Я піду на це тільки у випадку, якщо ціна знизиться. Інакше цьому не бути", - підкреслив президент "Сампдорії".

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Раніше повідомлялося, що трансфер міг відбутися на умовах оренди за 1,5 мільйона євро з правом викупу за суму 6-7 мільйонів, проте угода зірвалася.

За інформацією ЗМІ, Супрягою цікавляться також "Удінезе" і "Дженоа".

Владислав Супряга в "Динамо"

Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.

У минулому сезоні у всіх турнірах на рахунку Супряги 3 забитих голи і 3 гольові передачі.

8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.

Автор: Антон Дудар