Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

"Динамо" провело спаринг проти чинного чемпіона Італії "Інтера". Товариський матч відбувся в італійському містечку Монца.

В першому таймі "нерадзуррі" двічі відзначилися у воротах Георгія Бущана, а в другій половині зустрічі крапку поставив хавбек "Інтера" Стефано Сенсі.

Зазначимо, що контрольний поєдинок кияни провели без свого наставника Мірчі Луческу, який досі на лікарняному.

"Інтер" - "Динамо" - 3:0

Голи: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенсі, 60

"Інтер": Ханданович, Де Врей, Сенсі (Видаль, 61), Перішич (Дімарко, 61), Чалханоглу, Барелла (Весіно, 62), Дарміан, Шкриньяр, Брозович, Бастоні, Джеко (Пинамонти, 46)

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Сирота, Кендзера, Забарний (Тимчик, 65), Сидорчук (Андрієвський, 65), Циганков (Сідклей, 46), Шапаренко (Шепелєв, 65), Караваєв, Леднєв (Гармаш, 46), Родрігес (де Пена, 46), Рамірес (Кулач, 46)

Повний запис гри.

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Автор: Артем Будрін