Владислав Супряга потрапив у сферу інтересів італійського "Удінезе".

Футбольний клуб "Удінезе", який виступає в Серії А, зацікавлений у послугах українського форварда київського "Динамо" Владислава Супряги.

Про це повідомляє Тuttomercatoweb.

"Удінезе" розглядає варіант з орендою 21-річного нападника із правом викупу. "Динамо" готове відпустити гравця.

Сам Супряга не проти перейти в клуб Серії А. Раніше була інформація, що Владиславом цікавиться "Дженоа".

Орієнтовна вартість нападника складає 6 мільйонів євро згідно з Transfermarkt. Нагадаємо, що Мірча Луческу залюбки готовий відпустити Супрягу. Зауважимо, що Владислав став чемпіоном світу у складі збірної України U-20 влітку 2019 року - він оформив дубль у фінальній грі проти Південної Кореї.

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Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати

Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.

У минулому сезоні у всіх турнірах на рахунку Супряги 3 забитих голи та 3 гольові передачі.

Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня 2020 року повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.

8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.

Автор: Артем Будрін