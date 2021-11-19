Відносно правоохоронців вже розпочато розслідування.

17-річний футболіст аргентинського клубу "Барракас Сентраль" Лукас Гонсалес помер у лікарні після того, як був поранений поліцейськими в голову.

Про це повідомляє tycsports.com.

Трагедія сталася в Буенос-Айресі. 17 листопада футболіст разом з трьома своїми друзями їхав на автомобілі. За версією поліції, компанія відмовилася зупинитися для перевірки документів і спробувала сховатися.

Під час погоні поліція відкрила стрільбу з вогнепальної зброї і поранила Гонсалеса. Наступного дня він помер у лікарні.

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Ще два пасажири авто були затримані на місці, а один зник, але незабаром здався сам.

Родичі потерпілих заявили, що молоді люди не становили загрози, а на них напали без будь-якої причини. Поліцейські на час розслідування відсторонені від роботи.

У "Барракас Сентраль" звинувачують поліцейських у смерті футболіста, а також заперечують одну з версій події, згідно з якою автомобіль компанії протаранив авто правоохоронців. У своїй офіційній заяві клуб вимагає справедливого розгляду.

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Автор: Антон Дудар