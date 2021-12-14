У рідному місті легендарного футболіста зробили мурал висотою у 69 метрів.

Ліонеля Мессі, котрий нещодавно виграв свій сьомий "Золотий м'яч", намалювали на будівлі у його рідному місті Росаріо.

Мурал назвали - "З іншої галактики та з мого міста". Шедевр має висоту 69 метрів та зображений на будинку. На муралі футболіст одягнений у форму збірної Аргентини.

Розмір картини символічний: зріст Мессі - 1,69 м. Висота муралу - 69 метрів.

Нагадаємо, що минулого літа Лео привів збірну Аргентини до перемоги на Копа Америці.

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Автор: Артем Будрін