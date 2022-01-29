Кайл Уокер понесе покарання за червону картку, яку він отримав у матчі проти "Лейпцига".

Захисник "Манчестер Сіті" Кайл Вокер отримав дискваліфікацію на три матчі в Лізі чемпіонів.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що таке покарання 31-річний футболіст понесе за червону картку, яку він отримав у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" (1:2).

Англієць отримав червону картку на 83-й хвилині за грубий підкат ззаду проти Андре Сілви.

Читайте такожОбразився за критику: Мессі грубо обізвав легенду англійського футболуТаким чином, Кайл Вокер не допоможе "городянам" в обох матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лісабонським "Спортінгом", а також пропустить першу зустріч чвертьфіналу, якщо підопічні Хосепа Гвардіоли зможуть туди пробитися.

У нинішньому сезоні Вокер провів 20 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах, відзначився голом і результативною передачею.

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