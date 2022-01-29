Захисник "Манчестер Сіті" Кайл Вокер отримав дискваліфікацію на три матчі в Лізі чемпіонів.
Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.
Зазначається, що таке покарання 31-річний футболіст понесе за червону картку, яку він отримав у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" (1:2).
Англієць отримав червону картку на 83-й хвилині за грубий підкат ззаду проти Андре Сілви.
Читайте такожОбразився за критику: Мессі грубо обізвав легенду англійського футболуТаким чином, Кайл Вокер не допоможе "городянам" в обох матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лісабонським "Спортінгом", а також пропустить першу зустріч чвертьфіналу, якщо підопічні Хосепа Гвардіоли зможуть туди пробитися.
У нинішньому сезоні Вокер провів 20 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах, відзначився голом і результативною передачею.
Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати
- Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15, 16, 22 і 23 лютого, матчі-відповіді - 8, 9, 15 і 16 березня.
- Жеребкування 1/4, 1/2 і фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 березня. Перші чвертьфінальні матчі будуть зіграні 5/6 квітня, поєдинки - 12/13 квітня.
- Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).