Санкції знімати з росіян ніхто не планує.

УЄФА незабаром ухвалить рішення усунути всі російські клуби та збірні РФ від турнірів під егідою даної організації на сезон 2022/2023.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

Джерело уточнює, що окрім варіанта з однозначним усуненням, розглядається й альтернатива: бан російським командам можуть продовжити "до подальшого повідомлення".

"Це означає, що клуби не зможуть виступити в єврокубках у новому сезоні, а всі збірні (молодіжна, юнацька, національна) випадуть із турнірів, що проводяться під егідою Європейського союзу", – додав співрозмовник ЗМІ.

Нагадаємо, що 28 лютого російські клуби та національна збірна РФ були усунені від усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Згодом ФІФА присудила технічну поразку росіянам у матчі півфіналу відбору на ЧС-2022 проти Польщі. Російський футбольний союз подавав апеляцію й хотів оскаржити вердикт, але Спортивний арбітражний суд у Лозанні не задовільнив апеляцію.

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