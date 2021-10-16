УЄФА не підтримує ідею ФІФА.

УЄФА виступив проти проведення чемпіонату світу з футболу раз на два роки, а не в чотири, як зараз.

Раніше з подібною ініціативою виступила ФІФА, однак, як повідомляє Reuters, в УЄФА пригрозили бойкотувати додатковий ЧС.

"Враховуючи те, то наші клуби, ліги, УЄФА, а також КОНМЕБОЛ (Південноамериканська конфедерація футболу, - Прим.) проти цього, навряд чи вони будуть дотримуватися такого календаря ФІФА", - повідомило виданню високопоставлене джерело.

В УЄФА вважають, що більш часте проведення чемпіонатів світу "знецінить змагання" і "завдасть шкоди всім формам футболу".

"Ця концепція має всі ознаки рішення, яке ФІФА хоче прийняти в поспіху і залишити решту гри за бортом. Вигоди здаються незначними, а підводних каменів дуже багато. УЄФА буде продовжувати протидіяти цьому, поки здоровий глузд не візьме гору і плани не будуть скасовані", - йдеться в заяві УЄФА.

ФІФА хоче проводити ЧС кожні два роки: що відомо

Вперше про ідею ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки стало відомо на початку вересня. Щоб вмістити турнір в календар, у ФІФА пропонують зменшити кількість відбіркових матчів, а також кількість пауз на матчі збірних.

"Вірю в те, що потрібно більше престижних турнірів, будь то чемпіонат світу або щось ще. Це чарівний турнір, і саме тому, можливо, його потрібно проводити частіше. Супербоул проводиться щороку, "Вімблдон" або Ліга чемпіонів проходять щороку, і всі залишаються в передчутті і чекають з нетерпінням", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Президент УЄФА Александер Чеферін відразу заявив, що це буде "смерті подібно" і що європейські збірні можуть бойкотувати турнір.

Проти проведення турніру виступила низка відомих особистостей зі світу футболу: Карло Анчелотті, Паоло Мальдіні та інші.

Керівник іспанської Ла ліги Хав'єр Тебас заявив, що ліги не допустять проведення турніру кожні два роки. Також проти виступила французька Ліга 1. Асоціації північних країн Європи зробили спільну заяву, "рішуче" виступивши проти даної ідеї.

Автор: Антон Дудар