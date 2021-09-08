Колишній гравець донецького "Шахтаря" Фред теж став жертвою санкцій.

Команди Англійської Прем'єр-Ліги не відпустили своїх виконавців до табору збірної Бразилії і отримали бан від ФІФА. Організація відсторонила від матчів за клуби ряд футболістів збірної Бразилії.

Про це повідомляє The Times.

Покарання буде діяти протягом п'яти днів. Отож, футболісти не зможуть взяти участь у поєдинках найближчого туру АПЛ і єврокубків.

Бразильська конфедерація футболу написала скаргу до ФІФА на Англійську Прем'єр-Лігу. Клуби АПЛ відкликали своїх гравців з розташування збірної з Південної Америки, яка 10 вересня має зіграти матч відбору ЧС-2022.

Список дискваліфікованих сформували: Аліссон Беккер, Фабінью, Роберто Фірміно (всі - "Ліверпуль"), Едерсон, Габріел Жезус (обидва - "Манчестер Сіті"), Тьяго Сілва ("Челсі"), Рафінья ("Лідс") та Фред ("Манчестер Юнайтед").

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Конфлікт між ФІФА та клубами АПЛ: деталі

Також відсторонені від поєдинків за клуби АПЛ будуть гравці з Аргентини, Мексики, Парагваю і Чилі. Клуби не відпустили і до тих збірних своїх виконавців.

"Евертон" зміг уникнути покарання. Клуб з Мерсисайду не відпустив свого лідера Рішарлісона до збірної Бразилії, але місцева конфедерація пробачила "ірисок", оскільки ті раніше дозволили нападнику поїхати на Олімпіаду.

ФІФА застосувало "Правило п'яти днів", яке передбачає відсторонення на вказаний термін гравців від матчів за клуб, якщо той без поважної причини заборонив йому виступити за збірну.

Якщо футболіст, до якого була застосована санкція, з'явиться на полі, то клуб отримає технічну поразку.

Автор: Артем Будрін