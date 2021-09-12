На другу половину зустрічі команди не залишили голів.

Полтавська "Ворскла" приймала чернігівську "Десну" в передостанньому матчі сьомого туру Української Прем'єр-Ліги.

Команди видали безкомпромісну битву і в підсумку була зафіксована нічия - 2:2.

Таким чином, "Десна" продовжує бути в групі лідерів - у чернігівців 13 очок та четверта позиція в турнірній таблиці. У "Ворскли" на один бал менше і шосте місце.

"Ворскла" - "Десна" - 2:2

Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 - В.Волошин, 26, Безбородько, 32

"Ворскла": Різник, Якубу (Яворський, 46), Бондаренко, Чеснаков, Пердута, Пуцлін, Челядін, Скляр (Вакула, 59, Кравчук, 85), Тілль, Степанюк, Рангель (Пешич, 68)

"Десна": Мисак, Жук, Селін, Цимбалюк, Болбат (Ковтун, 89), Домбровський, Тотовицький, Картушов, В.Волошин (Калитвинцев, 46), Завійський, Безбородько (Будківський, 73)

Відео огляд матчу.

Українська Прем'єр-Ліга: 7-й тур

Автор: Артем Будрін