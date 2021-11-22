У заключному поєдинку 15-го туру чемпіонату України "Верес" приймав "Металіст 1925".
"Верес" здобув перемогу, забивши по голу в кожному з таймів.
Перше коло УПЛ клуб з Рівного завершив на сьомому місці, набравши 22 очки. У "Металіста 1925" - 19 очок і дев'ята позиція.
"Верес" - "Металіст 1925" - 2:0
Голи: Пасіч, 40, Солдат, 61
"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров (Полюлях, 90), Петько, Дахновський (Тимофієнко, 81), Панасенко (Гегедош, 80), Г. Пасіч (Гечев, 90), М. Шестаков (Сергійчук, 73)
"Металіст 1925": Сидоренко, Шершень, Кверквелія, Ченбай, Западня (Потімков, 82), Габелок (Задерака, 67), Кравченко, Голодюк (Фабіньо, 66), Криськів, Протасов (Савін, 82), Марлісон
Попередження: Кучеров - Западня
Відео голів
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
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- У стартовій грі 15-го туру першості України "Динамо" розгромило "Чорноморець".
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