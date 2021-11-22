Верес здобув перемогу в Луцьку / фото ФК Верес

У заключному поєдинку 15-го туру чемпіонату України "Верес" приймав "Металіст 1925".

"Верес" здобув перемогу, забивши по голу в кожному з таймів.

Перше коло УПЛ клуб з Рівного завершив на сьомому місці, набравши 22 очки. У "Металіста 1925" - 19 очок і дев'ята позиція.

"Верес" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Пасіч, 40, Солдат, 61

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров (Полюлях, 90), Петько, Дахновський (Тимофієнко, 81), Панасенко (Гегедош, 80), Г. Пасіч (Гечев, 90), М. Шестаков (Сергійчук, 73)

"Металіст 1925": Сидоренко, Шершень, Кверквелія, Ченбай, Западня (Потімков, 82), Габелок (Задерака, 67), Кравченко, Голодюк (Фабіньо, 66), Криськів, Протасов (Савін, 82), Марлісон

Попередження: Кучеров - Западня

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

Автор: Антон Дудар