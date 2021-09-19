У рамках 8-го туру чемпіонату України "Львів" приймав "Металіст 1925". Команди зіграли внічию - 0:0
"Львів" продовжує бути єдиною командою в чемпіонаті, яка все ще не здобула жодної перемоги. У них після протистояння з харків'янами 3 очки і останнє місце в таблиці.
"Металіст 1925" набрав 7 очок у восьми матчах і займає в УПЛ 12-е місце.
"Львів" - "Металіст 1925" - 0:0
"Львів": Ільющенков, Нич (Ременяк, 85), Махмутович, Якимець, Політило (Альваро, 52), Романчук, Шина (Семенів, 46), Довгий, Грисьо (Бусько, 66), Чир'як, Брікнер
"Металіст 1925": Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Протасов (Ременюк, 73), Фабіньо (Савін, 79), Криськів, Батюшин, Марлісон
Відео огляд матчу.
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