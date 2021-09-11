Гранди українського футболу зіграють один проти одного в 10-му турі.

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 10-го туру. У рамках цього туру відбудеться всеукраїнське дербі - "Динамо" зіграє з "Шахтарем".

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Матч "Динамо" - "Шахтар" пройде в Києві в неділю, 3 жовтня.

Стартовий свисток прозвучить о 19.30.

Нагадаємо, після 6 турів "Динамо" набрало в УПЛ 16 очок, а "Шахтар" - 13.

Читайте такожСуперкубок України-2021: УПЛ офіційно перенесла матч на іншу дату

До матчу в чемпіонаті України "Динамо" і "Шахтар" також зіграють у поєдинку за Суперкубок України. Він відбудеться 22 вересня на "Олімпійському".

"Динамо" - "Шахтар": історія протистоянь

У рамках чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" провели один проти одного 67 матчів. Обидві команди перемагали по 25 разів, ще 17 матчів завершилися внічию.

Якщо брати всі турніри, то перевага на боці "Шахтаря" - 38 перемог проти 35 у "Динамо". 26 матчів завершилися внічию.

У минулому сезоні команди обмінялися в УПЛ виїзними перемогами - кияни виграли в гостях з рахунком 1:0, а "гірники" - 3:0. А в матчі за Суперкубок України на старті сезону "Динамо" перемогло з рахунком 3:1.

Автор: Антон Дудар