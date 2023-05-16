Зміни можуть торкнутися вже наступного сезону.

Українська Прем’єр-ліга може розширитися з 16-ти до 20-ти команд. Як повідомляє журналіст Профутбол Digital Віталій Звєров у своєму Telegram, такий крок вже обговорюється у футбольних колах.

Головним ініціатором розширення є ФК "Львів". Наразі клуб перебуває на останньому місці в чемпіонаті, тож менеджмент шукає варіанти збереження прописки в елітному дивізіоні. У тому числі ведуть розмови із іншими представниками УПЛ.

Звєров заявляє, що таку інформацію йому підтвердили декілька джерел. Також журналіст зазначає, що є впливові клуби чемпіонату, котрі не проти підтримати таку ідею. Хто це саме, Віталій не називає.

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"Нас очікує традиційно веселе кабінетне міжсезоння", - підсумував Звєров.

Відзначимо, що наразі в чемпіонату України виступає 16 команд. Поточний сезон є другим після повернення формату з такою кількістю колективів. Нагадаємо, що з 2014 по 2021 роки в УПЛ брали участь 12 або 14 клубів.

Якщо звернути увагу на "Львів", то у команди є дуже примарні шанси на те, щоб залишитися в еліті. Наразі "леви" посідають останнє місце, маючи в активі 13 очок за 26 матчів. До найближчого суперника – "Металіста" – їм дев’ять очок. "Львів" уже точно не підніметься вище 13 місця, тобто, як мінімум, зіграє у перехідних матчах за виживання.

Додамо, що раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що у випадку вильоту ФК "Львів" з УПЛ власник не захоче фінансувати команду і вона зникне з футбольної карти професіоналів України.

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