Роберт Гегедош забив переможний і єдиний м'яч у зустрічі.

У рамках 5-го туру чемпіонату України "Верес" приймав "Минай". Матч завершився перемогою господарів.

У першій половині зустрічі глядачі голів не побачили, а вже в другому таймі відзначився форвард "Вересу" Роберт Гегедош. 28-річний нападник забив своєму колишньому клубу, адже з 2018 по 2020 рік Роберт виступав за "Минай".

Гості мали нагоду відігратися - "Минай" заробив право пробити пенальті, але Дмитро Білоног змарнував момент.

"Верес" набрав 5 очок після чотирьох поєдинків, а у "Миная" - 4 залікові пункти після чотирьох ігор. До слова, "Верес" здобув першу перемогу в чемпіонаті України цього сезону.

"Верес" - "Минай" - 1:0

Гол: Гегедош, 59

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров, Полюлях (Кльоц, 78), Є. Пасіч (Дахновський, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасіч (Тимофієнко, 85), Сергійчук (Панасенко, 77)

"Минай": Кучер, Лиховидько, Книш (Гончар, 68), Горін, Матіч (Векляк, 68), Кулієв, Кобак (Білоног, 56), Селезньов (Ахмедзаде, 56), Хахльов, Петрусенко, Багайоко (Синьогуб, 68)

Нереалізований пенальті: Білоног ("Минай") не забив пенальті (воротар)

Вилучення: Дахновський, 90+3 (пряма червона картка)

Відео переможного голу.

Відео незабитого пенальті.

Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур

Поєдинки 5-го туру УПЛ проходять з 20 по 23 серпня: де і коли дивитися матчі.

Тур відкрився грою "Ворскли" проти "Металіста 1925", в якому полтавська команда здобула перемогу.

Автор: Артем Будрін