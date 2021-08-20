З 20 по 23 серпня пройдуть матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу.
У центральному матчі туру зустрінуться "Динамо" і "Десна", а "Шахтар" гратиме з "Чорноморцем".
Розклад матчів
20 серпня
19.30. "Ворскла" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 1"
21 серпня
17.00. "Верес" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Чорноморець" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30 "Дніпро-1" - "Рух"
Трансляція - УНІАН ТБ
22 серпня
17.00. "Маріуполь" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
21.30. "Динамо" - "Десна"
Трансляція - "2+2"
23 серпня
"Львів" - "Інгулець"
Трансляція -ТК "Футбол"
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Українська Прем'єр-ліга: перед 5-м туром
- Після чотирьох турів у таблиці лідирує "Десна", яка набрала 12 очок. У "Динамо" - 10 очок, у "Шахтаря" - 9.
- В аутсайдерах - "Маріуполь" і "Інгулець", які набрали по 1 очку.
- Гонку бомбардирів очолюють Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи.