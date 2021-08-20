На Динамо чекає матч за перше місце / фото Динамо Київ

З 20 по 23 серпня пройдуть матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу.

У центральному матчі туру зустрінуться "Динамо" і "Десна", а "Шахтар" гратиме з "Чорноморцем".

Розклад матчів

20 серпня

19.30. "Ворскла" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 1"

21 серпня

17.00. "Верес" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Чорноморець" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30 "Дніпро-1" - "Рух"

Трансляція - УНІАН ТБ

22 серпня

17.00. "Маріуполь" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

21.30. "Динамо" - "Десна"

Трансляція - "2+2"

23 серпня

"Львів" - "Інгулець"

Трансляція -ТК "Футбол"

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  • Після чотирьох турів у таблиці лідирує "Десна", яка набрала 12 очок. У "Динамо" - 10 очок, у "Шахтаря" - 9.
  • В аутсайдерах - "Маріуполь" і "Інгулець", які набрали по 1 очку.
  • Гонку бомбардирів очолюють Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи.

Автор: Антон Дудар