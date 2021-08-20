Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 5-го туру

У центральному матчі туру "Динамо" прийматиме "Десну".

З 20 по 23 серпня пройдуть матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу. У центральному матчі туру зустрінуться "Динамо" і "Десна", а "Шахтар" гратиме з "Чорноморцем". Розклад матчів 20 серпня 19.30. "Ворскла" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 1" 21 серпня 17.00. "Верес" - "Минай" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Чорноморець" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 2" 19.30 "Дніпро-1" - "Рух" Трансляція - УНІАН ТБ 22 серпня 17.00. "Маріуполь" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Колос" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 1" 21.30. "Динамо" - "Десна" Трансляція - "2+2" 23 серпня "Львів" - "Інгулець" Трансляція -ТК "Футбол" Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати матчів 4-го туру, таблиця Українська Прем'єр-ліга: перед 5-м туром Після чотирьох турів у таблиці лідирує "Десна", яка набрала 12 очок. У "Динамо" - 10 очок, у "Шахтаря" - 9.

В аутсайдерах - "Маріуполь" і "Інгулець", які набрали по 1 очку.

Гонку бомбардирів очолюють Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи. Автор: Антон Дудар

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