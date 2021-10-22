Металіст 1925 забив чотири голи / фото ФК Металіст 1925

Харківський "Металіст 1925" розгромив "Інгулець" у домашньому матчі Української Прем'єр-Ліги.

У складі харків'ян півзахисник Дмитро Криськів забив гол і віддав дві гольові передачі.

"Металіст 1925" набрав 19 очок і піднявся на сьоме місце в таблиці УПЛ. "Інгулець" (8 очок) йде дванадцятим.

"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0

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Голи: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлісон, 66, Криськів, 83

"Металіст 1925": Сидоренко, Фабіньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелія, 78), Габелок, Протасов, Криськів, Батюшин (Голодюк, 71), Савін (Ременюк, 71), Марлісон (Зубков, 78)

"Інгулець": Гальчук, Асмелаш, Салем, Ковальов, Мельничук (Полегенько, 6), Козак (Головкін, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожець, Шарай, Гопей, Сітало (Плохотнюк, 68)

Попередження: Бартулович

Відеоогляд матчу

УПЛ: 12-й тур

Автор: Антон Дудар