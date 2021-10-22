З 22 по 24 жовтня відбудуться поєдинки 12-го туру Української Прем'єр-ліги.
В центральному матчі туру між собою зіграють донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла", які дихають в спину київському "Динамо" і змагаються за медалі чемпіонату.
Розклад матчів
22 жовтня
17:00. "Десна" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Металіст 1925" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 2"
23 жовтня
14:00. "Верес" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 2"
17:00. "Ворскла" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Чорноморець" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 2"
24 жовтня
14:00. "Рух" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 1"
17:00. "Динамо" - "Дніпро-1"
Трансляція - 2+2
19:30. "Зоря" - "Колос"
Трансляція - УНІАН ТБ
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УПЛ: перед 12-м туром
- Після 11-го туру "Динамо" набрало 29 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (26 очок) та "Ворскла" (24 очки).
- Аутсайдером турніру є "Маріуполь" - 4 очки.
Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 8 голів.