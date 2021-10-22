"Зоря" прийматиме "Колос", а "Шахтар" завітає в гості до "Ворскли".

З 22 по 24 жовтня відбудуться поєдинки 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

В центральному матчі туру між собою зіграють донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла", які дихають в спину київському "Динамо" і змагаються за медалі чемпіонату.

Розклад матчів

22 жовтня

17:00. "Десна" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

19:30. "Металіст 1925" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 2"

23 жовтня

14:00. "Верес" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 2"

17:00. "Ворскла" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

19:30. "Чорноморець" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 2"

24 жовтня

14:00. "Рух" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 1"

17:00. "Динамо" - "Дніпро-1"

Трансляція - 2+2

19:30. "Зоря" - "Колос"

Трансляція - УНІАН ТБ

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УПЛ: перед 12-м туром

Після 11-го туру "Динамо" набрало 29 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (26 очок) та "Ворскла" (24 очки).

Аутсайдером турніру є "Маріуполь" - 4 очки.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 8 голів.

Автор: Артем Будрін