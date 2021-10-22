УПЛ: Десна та Олександрія поділили очки (відео)

Матч сусідів по турнірній таблиці завершився внічию.

У стартовому матчі 12-го туру чемпіонату України "Десна" приймала "Олександрію". Зустріч завершилася внічию. Команди обмінялися голами ще в першому таймі. "Десна" набрала 18 очок і займає в УПЛ сьоме місце. "Олександрія" (19 очок) розташовується на одну сходинку вище. "Десна" - "Олександрія" - 1:1 Читайте такожНазвано найкращого тренера та гравця за підсумками 11-го туру УПЛ Голи: Безбородько, 35 - Третьяков, 27 "Десна": Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов, Калітвінцев, Завійський, Домбровський, Болбат, Юрченко (Будківський, 74), Безбородько "Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бухал, Бабогло, Кірюханцев (Стецьков, 67, Мустафаєв, 73), Третьяков, Дришлюк (Демченко, 58), Рибалка, Калюжний, Цуріков, Спінеллі (Устименко, 67) Попередження: Будківський, Цимбалюк - Дришлюк, Цуріков, Калюжний, Устименко Відео голів УПЛ: 12-й тур 12-й тур УПЛ проходить з 22 по 24 жовтня: де і коли дивитися матчі чемпіонату України.

Перед цим туром "Динамо" лідирує в УПЛ, на 3 очки випереджаючи "Шахтар". На останньому місці йде "Маріуполь", у якого 4 очки. Автор: Антон Дудар

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