Зустріч завершилася внічию / фото ФК Десна

У стартовому матчі 12-го туру чемпіонату України "Десна" приймала "Олександрію".

Зустріч завершилася внічию. Команди обмінялися голами ще в першому таймі.

"Десна" набрала 18 очок і займає в УПЛ сьоме місце. "Олександрія" (19 очок) розташовується на одну сходинку вище.

"Десна" - "Олександрія" - 1:1

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Голи: Безбородько, 35 - Третьяков, 27

"Десна": Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов, Калітвінцев, Завійський, Домбровський, Болбат, Юрченко (Будківський, 74), Безбородько

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бухал, Бабогло, Кірюханцев (Стецьков, 67, Мустафаєв, 73), Третьяков, Дришлюк (Демченко, 58), Рибалка, Калюжний, Цуріков, Спінеллі (Устименко, 67)

Попередження: Будківський, Цимбалюк - Дришлюк, Цуріков, Калюжний, Устименко

Відео голів

УПЛ: 12-й тур

Автор: Антон Дудар