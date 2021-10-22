У стартовому матчі 12-го туру чемпіонату України "Десна" приймала "Олександрію".
Зустріч завершилася внічию. Команди обмінялися голами ще в першому таймі.
"Десна" набрала 18 очок і займає в УПЛ сьоме місце. "Олександрія" (19 очок) розташовується на одну сходинку вище.
"Десна" - "Олександрія" - 1:1
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Голи: Безбородько, 35 - Третьяков, 27
"Десна": Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов, Калітвінцев, Завійський, Домбровський, Болбат, Юрченко (Будківський, 74), Безбородько
"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бухал, Бабогло, Кірюханцев (Стецьков, 67, Мустафаєв, 73), Третьяков, Дришлюк (Демченко, 58), Рибалка, Калюжний, Цуріков, Спінеллі (Устименко, 67)
Попередження: Будківський, Цимбалюк - Дришлюк, Цуріков, Калюжний, Устименко
Відео голів
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