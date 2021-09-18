Клуб з Ковалівки в гостях обіграв "Інгулець".

У рамках 8-го туру чемпіонату України "Інгулець" у Кропивницькому приймав "Колос".

Гості здобули перемогу, забивши по голу в кожному з таймів.

"Колос" перервав свою серію без перемог, яка в рамках УПЛ налічувала чотири матчі, а у всіх турнірах - шість ігор.

"Колос" набрав 8 очок у семи матчах і займає в УПЛ десяте місце. "Інгулець" (7 очок у восьми іграх) йде на одну позицію нижче.

"Інгулець" - "Колос" - 0:2

Голи: Чорноморець, 26, Чурко, 90+5

"Інгулець": Гальчук, Асмелаш, Ковальов, Салем, Опанасенко (Мельничук, 82), Полегенько, Запорожець, Коваленко (Гопей, 64), Бартулович (Коробенко, 74), Шарай (Головкін, 83), Сітало (Плохотнюк, 74)

"Колос": Фесюн, Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець, Мілько, Богданов (Задоя, 67), Ільїн, Чурко, Ренан (Костишин, 72), Лисенко (Сітчинава, 72)

Попередження: Опанасенко, Коробенко - Лисенко, Богданов, Золотов, Ром

Українська Прем'єр-ліга: 8-й тур

Автор: Антон Дудар