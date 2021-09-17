З 17 по 19 вересня відбудуться ігри 8-го туру Української Прем'єр-ліги.
Розклад матчів
17 вересня
19:30. "Десна" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
18 вересня
14:00. "Інгулець" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 2"
17:00. "Маріуполь" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 2"
17:00. "Дніпро-1" - "Верес"
Трансляція - УНІАН ТБ
19:30. "Динамо" - "Олександрія"
Трансляція - "2+2"
19 вересня
17:00. "Ворскла" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Зоря" - "Чорноморець"
Трансляція - УНІАН ТБ
19:30. "Львів" - "Металіст 1925"
Трансляція - "Футбол 1"
Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 7-го туру, таблиця
УПЛ: перед 8-м туром
- Після 7-го туру "Динамо" набрало 19 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (16 очок) та "Олександрія" (14 очок).
- Аутсайдером турніру є "Львів" - 2 очки.
У гонці бомбардирів турніру лідирують Лассіна Траоре, Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрій Кулаков, Віктор Циганков і Віталій Буяльський. Всі вони забили по 5 голів.