Підопічні Олександра Рябоконя продовжують йти в зоні єврокубків.

У стартовому поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги "Десна" приймала "Рух".

Гра була дуже закритою й команди воліли не ризикувати. За перший тайм вболівальники взагалі не побачили ударів в отвір воріт. В другому таймі чернігівці були трошки активнішими і змогли на правах фаворита дотиснути суперника. Лідер "Десни" Андрій Тотовицький забив переможний гол.

Після цієї перемоги "Десна" набрала 16 очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці. "Рух" у своєму активі має як і раніше 8 залікових пунктів. Підопічні Леоніда Кучука продовжують перебувати на 9-ій позиції.

"Десна" - "Рух" - 1:0

Гол: Тотовицький, 90

"Десна": Мисак, Жук (Завійський, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Цимбалюк, Картушов, Болбат (Волошин, 87), Домбровський, Арвеладзе, Тотовицький, Калитвинцев, Безбородько (Будківський, 46)

"Рух": Паньків, Карасюк, Гагун, Федорчук, Климчук, Б.Бойчук (Лях, 83), Білий, Мисик, Борячук (Кондраков, 84), Притула (Сич, 73), Мартинюк

Відео переможного м'яча.

Українська Прем'єр-ліга: 8-й тур

Поєдинки 8-го туру УПЛ проходять з 17 по 19 вересня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Перед початком туру таблицю очолює "Динамо" (19 очок), а аутсайдером є "Львів" (2 очки).

Автор: Артем Будрін