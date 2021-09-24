Полтавський клуб здобув другу перемогу поспіль.

Новий тур чемпіонату України відкрився матчем в Ковалівці, де місцевий "Колос" приймав "Ворсклу". Команда Юрія Максимова перемогла з мінімальним рахунком.

В першому таймі "Колос" мав нагоду вийти вперед, але В'ячеслав Чурко не реалізував пенальті. Воротар "Ворскли" та збірної України Дмитро Різник відбив удар і врятував партнерів.

А через 7 хвилин після цього полтавці провели результативну атаку. Хавбек Олів'є Тіль забив єдиний і переможний м'яч в поєдинку.

Тепер у "Ворскли" 18 залікових пунктів і третя позиція в турнірній таблиці. У "Колоса" на 10 очок менше і десяте місце в таблиці.

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

Гол: О. Тіль, 36

"Колос": Фесюн, Ільїн, Гавриш, Петров, Новак (Січінава, 76), Чорноморець, Мілько (Нурієв, 89), Богданов (Задоя, 53), Ренанн (Костишин, 46), Чурко, Лисенко

"Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков (Челядін, 27), Тамм, Яворський, Скляр, О. Тіль, Пуцлін, Рангел, Степанюк (Якубу, 86), Кане

Попередження: Ренанн, 35, Петров, 64 - Степанюк, 41, Різник, 90+1, Яворський, 90+3

Незабитий пенальті: Чурко, 29

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Матчі 9-го туру УПЛ проходять з 24 по 27 вересня: де і коли дивитися поєдинки УПЛ.

Перед початком туру таблицю очолює "Динамо" (22 очки), а аутсайдером є "Львів" (3 очки).

Автор: Артем Будрін