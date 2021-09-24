"Шахтар" прийматиме "Верес" / фото ФК Шахтар

З 24 по 27 вересня відбудуться поєдинки 9-го туру Української Прем'єр-ліги.

Розклад матчів

24 вересня

19:30. "Колос" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 1"

25 вересня

14:00. "Олександрія" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 2"

17:00. "Шахтар" - "Верес"

Трансляція - "Футбол 2"

19:30. "Рух" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 1"

26 вересня

14:00. "Минай" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

17:00. "Дніпро-1" - "Зоря"

Трансляція - УНІАН ТБ

19:30. "Десна" - "Металіст 1925"

Трансляція - "Футбол 1"

27 вересня

19:30. "Чорноморець" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 1"

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УПЛ: перед 9-м туром

  • Після 8-го туру "Динамо" набрало 22 очки і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (19 очок) та "Десна" (16 очок).
  • Аутсайдером турніру є "Львів" - 3 очки. Передостаннім йде "Маріуполь" (4 очки).

  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 6 голів.

Автор: Артем Будрін