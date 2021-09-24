Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 9-го туру

"Дніпро-1" прийматиме "Зорю", а на "Шахтар" чекає протистояння з "Вересом".

З 24 по 27 вересня відбудуться поєдинки 9-го туру Української Прем'єр-ліги. Розклад матчів 24 вересня 19:30. "Колос" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 1" 25 вересня 14:00. "Олександрія" - "Маріуполь" Трансляція - "Футбол 2" 17:00. "Шахтар" - "Верес" Трансляція - "Футбол 2" 19:30. "Рух" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 1" 26 вересня 14:00. "Минай" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1" 17:00. "Дніпро-1" - "Зоря" Трансляція - УНІАН ТБ 19:30. "Десна" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 1" 27 вересня 19:30. "Чорноморець" - "Інгулець" Трансляція - "Футбол 1" Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 8-го туру, таблиця УПЛ: перед 9-м туром Після 8-го туру "Динамо" набрало 22 очки і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (19 очок) та "Десна" (16 очок).

Аутсайдером турніру є "Львів" - 3 очки. Передостаннім йде "Маріуполь" (4 очки).

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 6 голів. Автор: Артем Будрін

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