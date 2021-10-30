Матч команд завершився без забитих голів.

У рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги у Кропивницькому "Інгулець" приймав "Верес". Матч завершився безгольовою нічиєю.

Ближче до голу був "Верес" - на 9-й хвилині матчу після удару Валерія Кучерова м'яч влучив у штангу.

"Верес" набрав 19 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Інгульця" - 9 очок і дванадцята позиція.

"Інгулець" - "Верес" - 0:0

"Інгулець": Гальчук, Полегенько, Поспєлов, Ковальов (Салем, 71), Асмелаш, Коробенко, Шишка, Козак (Коваленко, 71), Запорожець (Бартулович, 90+2), Шарай, Сітало

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Кучеров, Петько (Полюлях, 82), Пасіч, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофеєнко (Гечев, 82), Сергійчук (Шестаков, 75)

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

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Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Автор: Антон Дудар