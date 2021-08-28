Відбулися поєдинки 6-го туру чемпіонату України.

28 серпня відбулося два матчі Української Прем'єр-Ліги: "Інгулець" приймав "Маріуполь", а "Металіст 1925" зустрічався з "Дніпром-1".

"Інгулець" здобув розгромну перемогу над "Маріуполем".

Клуб з Петрово набрав 7 очок і піднявся на дев'яте місце в таблиці УПЛ. "Маріуполь" (1 очко) замикає турнірну таблицю.

"Інгулець" - "Маріуполь" - 3:0

Голи: Шарай, 22, 58, Гопей, 76

"Інгулець": Гальчук, Асмелаш, Ковальов, Салем, Опанасенко (Мельничук, 74), Шишка, Полегенько (Козак, 70), Коробенко (Бартулович, 74), Запорожець (Коваленко, 69), Шарай, Сітало (Гопей, 55)

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Мампассі (Удод, 46), Драмбаєв, Кащук (Світюха, 75), Мішньов, Петерман (Шостак, 62), Топалов (Нікітишин, 72), Вьюнник (Хромей, 46), Кулаков

Попередження: Опанасенко - Стасюк, Мампассі, Мішньов, Чоботенко, Шостак

Відеоогляд матчу

"Дніпро-1" вирвав перемогу у "Металіста 1925". Переможний гол був забитий в компенсований час після перегляду VAR.

"Дніпро-1" набрав 13 очок і як мінімум до 29 серпня піднявся на друге місце в таблиці УПЛ. У харків'ян-6 очок і дев'ята позиція.

"Металіст 1925" - "Дніпро-1" - 1:2

Голи: Марлісон, 36 - Чуже, 69 (з пенальті), Гуцуляк, 90+2

"Металіст 1925": Коваленко, Єрмаков, Шершень, Ткачук, Западня, Габелок, Протасов (Ременюк, 70), Криськів (Батюшин, 81), Голодюк (Задерака, 81), Дмитренко (Савін, 70), Марлісон (Фабіньо, 80)

"Дніпро-1": Кожокару, Лучкевич (Логінов, 87), Сваток, Адамюк, Дубінчак, Ігнатенко, Гуцуляк, Ді Франко (Джурасек, 58), Когут (Ярмолюк, 70), Назаренко (Білл, 58), Русин (Чуже, 58)

Попередження: Голодюк, Коваленко, Фабіньо - Ді Франко

Українська Прем'єр-ліга: 6-й тур

Поєдинки 6-го туру УПЛ проходять з 27 по 29 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

У стартовому матчі туру "Чорноморець" і "Олександрія" розписали світову нічию.

Автор: Антон Дудар