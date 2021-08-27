З 27 по 29 серпня пройдуть матчі шостого туру чемпіонату України з футболу.
У центральному матчі туру між собою з'ясовувати стосунки будуть "Зоря" й "Ворскла". "Динамо" прийматиме "Колос", а "Шахтар" поїде в гості до "Минаю".
Розклад матчів
27 серпня
19:30. "Чорноморець" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
28 серпня
14:00. "Інгулець" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 2"
17:00. "Металіст 1925" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
19:30. "Динамо" - "Колос"
Трансляція - "2+2"
29 серпня
14:00. "Десна" - "Верес"
Трансляція - "Футбол 1"
17:00. "Минай" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Зоря" - "Ворскла"
Трансляція - УНІАН ТБ
19:30. "Рух" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 1"
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- Після п'яти турів у таблиці лідирує "Динамо", яке набрало 13 очок. У "Десни" та "Шахтаря" по 12 залікових пунктів. "Ворскла" має 11 очок.
- В аутсайдерах - "Маріуполь" і "Львів", які набрали одне та два очка відповідно.
- Гонку бомбардирів очолюють Віталій Буяльський ("Динамо"), Андрій Кулаков ("Маріуполь"), Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи.