У центральному матчі туру "Зоря" зіграє проти "Ворскли".

З 27 по 29 серпня пройдуть матчі шостого туру чемпіонату України з футболу.

У центральному матчі туру між собою з'ясовувати стосунки будуть "Зоря" й "Ворскла". "Динамо" прийматиме "Колос", а "Шахтар" поїде в гості до "Минаю".

Розклад матчів

27 серпня

19:30. "Чорноморець" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

28 серпня

14:00. "Інгулець" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 2"

17:00. "Металіст 1925" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

19:30. "Динамо" - "Колос"

Трансляція - "2+2"

29 серпня

14:00. "Десна" - "Верес"

Трансляція - "Футбол 1"

17:00. "Минай" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

19:30. "Зоря" - "Ворскла"

Трансляція - УНІАН ТБ

19:30. "Рух" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 1"

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Після п'яти турів у таблиці лідирує "Динамо", яке набрало 13 очок. У "Десни" та "Шахтаря" по 12 залікових пунктів. "Ворскла" має 11 очок.

В аутсайдерах - "Маріуполь" і "Львів", які набрали одне та два очка відповідно.

Гонку бомбардирів очолюють Віталій Буяльський ("Динамо"), Андрій Кулаков ("Маріуполь"), Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Дніпро-1") і Руслан Степанюк ("Ворскла"), які забили по 4 голи.

Автор: Артем Будрін