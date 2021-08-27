УПЛ: Чорноморець і Олександрія розписали результативну нічию (відео)

Новий тур відкрився матчем в Одесі.

У стартовому поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-Ліги "Чорноморець" приймав "Олександрію". Зустріч завершилася результативною нічиєю. "Чорноморець" двічі виходив вперед, але гості обидва рази відігравалися. Після цього матчу "Чорноморець" набрав 4 очки і займає в УПЛ 14-е місце. У "Олександрії" - 11 очок і п'ята позиція в турнірній таблиці. Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 5-го туру, таблиця "Чорноморець" - "Олександрія" - 2:2 Голи: Авагімян, 68, Ванат, 76 - Третьяков, 72, Устименко, 82 "Чорноморець": Кучерук, Путря, Тлумак, Дубко, Кузик, Кравченко (Ванат, 62), Михайленко, Брагару (Цитаїшвілі, 71), Бугай (Смирний, 62), Авагімян (Скорко, 86), Ісаєнко (Сухоручко, 87) "Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний (Рибалка, 46), Ковалець (Мустафаєв, 80), Демченко, Кожушко (Одарюк, 46), Спінеллі (Устименко, 62), Третьяков Попередження: Брагару, Михайленко, Сухоручко - Бабогло Відеоогляд матчу Українська Прем'єр-ліга: 6-й тур Поєдинки 6-го туру УПЛ проходять з 27 по 29 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Перед початком туру таблицю очолює "Динамо" (13 очок), а аутсайдером є "Маріуполь" (1 очко). Автор: Антон Дудар

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