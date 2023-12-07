"Динамо" піднялося на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

У четвер, 7 грудня, був зіграний перенесений поєдинок третього туру Української Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" зустрічалося з харківським "Металістом 1925".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася перемогою господарів поля.

Рахунок у грі відкрили підопічні Олександра Шовковського – на 11-й хвилині "біло-синіх" вивів вперед Назарій Волошин, який забив після передачі Віталія Буяльського. На 22-й хвилині кияни рахунок подвоїли – Назарій Волошин оформив дубль. На 30-й хвилині зустрічі гості один м'яч відіграли – Владислав Дмитренко забив із передачі Артема Габелка.

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У другому таймі команди обмінялися забитими голами – у складі "Металіста 1925" забив Андрій Ременюк, а за "Динамо" – Максим Дячук. Таким чином, гра завершилася перемогою "біло-синіх" із рахунком 4:2.

"Динамо" - "Металіст 1925" - 4:2

Голи: Волошин, 10, 22, Ванат, 33, Дячук, 90+1 - Дмитренко, 30, Ременюк, 72

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик, Бражко, Кабаєв (Караваєв, 60), Шапаренко (Андрієвський, 59), Буяльський (Царенко, 60), Волошин, Ванат (Супряга, 82)

"Металіст 1925": Сидоренко, Фарина, Червак, Є.Ткачук, Капінус, Мартинюк, Габелок (А.Ткачук, 59), Бичек, Дмитренко (Чірук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Арі (Ременюк, 58)

Попередження: Бичек, 28, Фарина, 84

Вилучення: Бичек, 40 (друге попередження)

Перемога в цій грі дозволила "Динамо" піднятися на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі "біло-синіх" 25 набраних очок. "Металіст 1925" з 15 балами йде на 11-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату України "Динамо" зіграє проти "Оболоні", а "Металіст 1925" зустрінеться з "Олександрією".

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