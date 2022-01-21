Голкіпер збірної України Андрій Лунін може покинути мадридський "Реал" і перебратися в англійський чемпіонат.
Як повідомляє видання Elnacional.cat, українець потрапив у сферу інтересів "Ліверпуля".
Головний тренер англійського гранда Юрген Клопп хоче підписати якісного дублера для Аллісона. Замінити бразильського воротаря здатні іспанець Адріан і ірландець Куївін Келлехер, проте їх майстерність не влаштовує німецького наставника.
За даними джерела, "Реал" готовий відпустити Луніна за 20 млн євро і сторони вже приступили до переговорів.
Портал Transfermarkt оцінює українського футболіста в 2 млн євро.
Нагадаємо, "Реал" Мадрид виграв Суперкубок Іспанії-2022, обігравши у фіналі "Атлетик" Більбао. Цей трофей став першим для Андрія Луніна в мадридському клубі.
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- Лунін приєднався до мадридського клубу в липні 2018 року за 8,5 млн євро.
- Українець проводить другий сезон у складі "вершкових" і за цей час зіграв за "Реал" лише три офіційні матчі (два з них проти "Алькояно").
- В рамках Ла Ліги Лунін ще не грав за мадридців.
- Андрій Лунін тричі відправлявся в оренду ("Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо"). Його контракт з "Реалом" діє до 30 червня 2024 року.
- Наставник збірної України Олександр Петраков порадив Луніну покинути "Реал".
- У той же час президент "Реала" заявив, що у Луніна "буде все в порядку" , а українцям не варто переживати.