"Ліверпуль" шукає якісного дублера своєму основному воротареві.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може покинути мадридський "Реал" і перебратися в англійський чемпіонат.

Як повідомляє видання Elnacional.cat, українець потрапив у сферу інтересів "Ліверпуля".

Головний тренер англійського гранда Юрген Клопп хоче підписати якісного дублера для Аллісона. Замінити бразильського воротаря здатні іспанець Адріан і ірландець Куївін Келлехер, проте їх майстерність не влаштовує німецького наставника.

За даними джерела, "Реал" готовий відпустити Луніна за 20 млн євро і сторони вже приступили до переговорів.

Портал Transfermarkt оцінює українського футболіста в 2 млн євро.

Нагадаємо, "Реал" Мадрид виграв Суперкубок Іспанії-2022, обігравши у фіналі "Атлетик" Більбао. Цей трофей став першим для Андрія Луніна в мадридському клубі.

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