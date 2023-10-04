Команда Трубіна програла два стартові матчі в груповому раунді Ліги чемпіонів.

У вівторок, 3 жовтня, португальська "Бенфіка" програла міланському "Інтеру" в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Ворота "орлів" у цій грі захищав Анатолій Трубін. Український голкіпер прокоментував фіаско своєї команди.

"Для мене це був хороший матч, але ми не добилися позитивного результату, тому я дуже розчарований. Ми повинні працювати далі. Ми всі знаємо, що "Інтер" є одним з найбільших клубів Європи.

Ми добре грали, помилялися, не щастило, це футбол. Ситуація стала складною, але ми будемо боротися до останньої секунди за цей клуб і за наші мрії", - наводить слова Трубіна видання InterNews.

Відзначимо, що Анатолій Трубін зіграв на дуже високому рівні проти "Інтера". Українець здійснив кілька видатних сейвів і був визнаний найкращим гравцем у складі "Бенфіки" авторитетним порталом Sofascore.

Додамо, що "Бенфіка" програла в першому турі Ліги чемпіонів проти австрійського клубу (0:2). Таким чином, після двох турів "орли" займають останнє місце в турнірній таблиці групи D. Лідирують в квартеті "Інтер" і "Реал Сосьєдад" - по 4 бали. "Зальцбург" йде на третій сходинці з трьома очками.

У третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" на своєму полі прийме іспанський "Реал Сосьєдад". Гра відбудеться 24 жовтня.

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