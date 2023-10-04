"Бенфіка" програла два стартових матчі в Лізі чемпіонів і займає останнє місце в групі.

У вівторок, 3 жовтня, в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Інтер" приймав на своєму полі "Бенфіку".

Гра пройшла на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершилася перемогою міланського клубу.

Результат цієї зустрічі рещил гол французького нападника Маркуса Тюрама, який відзначився на 62-й хвилині зустрічі.

Відео дня

"Інтер" - "Бенфіка" - 1:0

Гол: Тюрам, 62

"Інтер": Зоммер, Ачербі, Павар, Бастоні, Думфріс (Дарміан, 73), Дімарко (Карлос Аугусто, 84), Мхітарян, Чалханоглу (Аслані, 84), Барелла (Классен, 90), Тюрам (Санчес, 73), Мартінес

"Бенфіка": Трубін, Ба (Томаш Араужу, 22), Отаменді, Морато, Бернат (Артур, 80), Ді Марія (Юрасек, 80), Рафа Сілва (Шикінью, 69), Еурснес, Кекчу (Муса, 69), Жоау Невеш, Нерес

Попередження: Мартінес, 67, Барелла, 68, Думфріс , 70 - Аслані, 90

Огляд матчу:

Відзначимо, що ворота "Бенфіки" в цій грі захищав Анатолій Трубін. Український голкіпер провів приголомшливий матч. Він здійснив 7 сейвів. Також він перехопив 1 навіс і зробив 4 дальні передачі (2 точних). Всього він віддав 30 передач. 27 з них були точними.

Статистичний портал Sofascore поставив Трубіну оцінку 8,0 за цей матч. Це найкраща оцінка в складі португальського клубу. У "Інтера" вищий бал отримав тільки один гравець - Ніколо Барелла (8,4).

В іншому поєдинку цієї групи австрійський "Зальцбург" програв на своєму полі "Реал Сосьєдаду". Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь іспанського клубу.

"Зальцбург" - "Реал Сосьєдад" - 0:2

Голи: Ойярсабаль, 7, Мендес, 27

Огляд матчу:

Після двох турів лідирують в групі D "Реал Сосьєдад" і міланський "Інтер" - по очка. "Зальцбург" з 3 балами йде третім. "Бенфіка" четверта - 0 очок.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє проти "Реал Сосьєдаду", а "Інтер" зустрінеться з "Зальцбургом".

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