Сергій Лук'яненко проявив свою громадянську позицію в прямому ефірі.

Футбольний коментатор Сергій Лук'яненко назвав Росію окупантом, коли коментував у прямому ефірі матч Ліги Європи "Спартак" - "Лестер".

Цей поєдинок транслював медіасервіс MEGOGO.

У своїй вступній промові український коментатор сказав наступне:

"Доброго всім вечора. Вітаю вас в Москві, в столиці країни-агресора, країни-окупанта, країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала за підрахунками ООН більше 13 тисяч життів".

Далі Лук'яненко побажав "Спартаку" поразки в матчі:

"Ясна річ, що як громадянин України я сьогодні щиро бажаю поразки "Спартаку" в матчі з "Лестером". Спорт не може прославляти Росію - країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами. Але як коментатор я постараюся неупереджено і нейтрально працювати на цьому поєдинку".

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"Спартак" - "Лестер": підсумки матчу

У цьому поєдинку "Спартак" програв "Лестеру" з рахунком 3:4.

"Спартак" зазнав другої поразки в турнірі і займає в групі Е третє місце. "Лестер" здобув першу перемогу, набрав 4 очки і йде другим після "Легії".

Форвард англійського клубу Патсон Дака в цьому матчі оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи.

Автор: Антон Дудар