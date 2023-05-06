Таке рішення "Ворскла" ухвалила після зустрічі з ультрас.

Полтавська "Ворскла" припинила свою співпрацю з двома футболістами: півзахисником Андрієм Кравчуком та голкіпером Іваном Пономаренком.

Як повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі програми "ТаТоТаке", причиною стало те, що обидва виступали за команди з Росії та окупованого Криму під час російсько-української війни.

"За моєю інформацією, сталася зустріч між керівництвом "Ворскли" та представниками ультрас, конкретного фанатського угруповання, яке нас зараз з вами захищає. Ультрас "Ворскли" вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво "Ворскли" пішло назустріч", - сказав Співаковський.

Відео дня

Нагадаємо, що Пономаренко у 2019-му році виступав у складі "Кримтеплиці-2", а також грав в "Уютному". В той же час Кравчук у лютому 2021-го року перейшов до московського "Торпедо, а після початку повномасштабного вторгнення покинув Росію.

Відзначимо, що на даний момент обидва футболісти відсутні у списках на офіційному сайті "Ворскли". У той же час на сайті УПЛ Кравчука немає у заявці команди, а ось Пономаренко досі є.

У цьому сезоні на рахунку голкіпера немає жодного проведеного матчі у чемпіонаті України у складі "Ворскли", а в активі півзахисника п’ять ігор.

Додамо, що "Ворскла" наразі перебуває на сьомому місці УПЛ. Полтавці заробили 30 очок за 24 гри. До кінця чемпіонату залишилося ще шість матчів. У команди все ще є шанси зачепитися за п’яте місце, котре дає можливість виступати у єврокубках.

Вас також можуть зацікавити новини: