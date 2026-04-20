Український голкіпер взяв пенальті і вистояв проти найкращої атаки чемпіонату Португалії

Він зробив шість сейвів за гру.

В головному матчі 30 туру чемпіонату Португалії "Бенфіка", за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, обіграла "Спортинг".

Вже на старті зустрічі Трубін зробив кілька важливих сейвів, які не дали "Спортингу" вийти вперед. Однак ключовий момент стався на 20 хвилині зустрічі, коли господарі отримали право пробити пенальті. Головний воротар української збірної впевнено обіграв Суареса, взявши цей одинадцятиметровий.

Вже за кілька хвилин право на пенальті отримала "Бенфіка" й вдало його реалізувала - Шельдеруп холоднокровно пробив з позначки та відкрив рахунок у зустрічі.

В другій половині зустрічі "Спортинг" очікувано пішов вперед. Одного разу ворота Трубіна врятувала стійка - ще на старті другого тайму. Втім вже на 72 хвилині український кіпер все ж пропустив. Моріта забіг у штрафний майданчик Трубіна і пробив головою в протихід, зрівнявши рахунок у матчі.

Після цього господарі ще кілька разів намагалися пробити ворота "Бенфіки" з дальної відстані. Однак у деяких випадках не вистачало точності, а в інших - Трубін був на місці. На 91 хвилині Спортинг реалізував момент - Нел, який щойно вийшов на заміну, забіг у штрафний майданчик, обіграв воротаря і вразив ворота. Однак суддя зафіксував офсайд.

А вже за хвилину краку в цій зустрічі поставив Рафа Сілва, який в падінні все ж добив мʼяч у ворота "Спортингу". І завдяки рахунку 2:1 "Бенфіка" виривається на другу сходинку в Чемпіонаті Португалії. До першого місця, на якому впевнено знаходиться "Порту", лісабонському клубу не вистачає ще семи очок.

Зазначимо, що "Спортинг" має найбільш результативну атаку в чемпіонаті Португалії. За 30 турів команда забила 74 голи, пропустивши лише 19 разів. У кожному матчі команда в середньому забиває понад 2 голи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трубін може отримати нового головного тренера в збірній України. Коментуючи це питання, очільник УАФ Андрій Шевченко анонсував "фінальне рішення" для головної команди вже до кінця квітня.

