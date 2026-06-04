Серія з 17 перемог обірвалася: Костюк програла півфінал 'Ролан Гаррос'

Першою партією спортсменка поступилася за 34 хвилини на корті.

Українка Марта Костюк програла "нейтральній" російській тенісистці Міррі Андрєєвій в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, повідомляє Суспільне.Спорт.

Костюк, попри поразку, вписала своє ім'я в історію: вона стала першою українкою, яка досягла півфіналу "Ролан Гаррос" в жіночому одиночному розряді.

Перша партія склалась не на її користь: дівчина виграла лише один гейм за 34 хвилини. Другий сет видався більш конкурентним – українка навіть оформила перший брейк у матчі та скоротила відставання. Але Андрєєва відповіла власним брейком і реалізувала перший матчбол.

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34 невимушені помилки у Костюк проти 22 у суперниці, чотири подвійні на подачі та лише 51% влучних перших подач. За активно виграними м'ячами українка навіть трохи випереджала – 15:14, але цього не вистачило.

Цікаво, що рахунок особистих зустрічей між тенісистками до цього матчу складав 2:0 на користь Марти – вона перемагала суперницю в Брисбені (7:6, 6:3) і у фіналі Мадрида (6:3, 7:5).

Раніше УНІАН писав, що Костюк розплакалася просто на корті Ролан Гаррос після перемоги в першому раунді над Оксаною Селехметьєвою – ще вночі російська ракета ледь не влучила в будинок її батьків у Києві. На прес-конференції тенісистка показала журналістам фото з телефону: поруч із домівкою сім'ї палає сусідній житловий комплекс.

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