Андрій Лунін здав негативний тест.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін здав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Marca.

Лунін перебував на самоізоляції з 16 грудня - в цей день він здав позитивний тест на COVID-19. Тепер же голкіпер незабаром зможе повернутися до тренувань.

Лунін готуватиметься до матчу Кубка Іспанії проти "Алькоркона" (5 січня), в якому має шанси зіграти в основному складі.

Відзначимо, що Лунін хворів на коронавірус вже втретє та вдруге за останні чотири місяці. У попередній раз він здавав позитивний тест в серпні цього року.

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