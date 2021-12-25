Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін здав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє Marca.
Лунін перебував на самоізоляції з 16 грудня - в цей день він здав позитивний тест на COVID-19. Тепер же голкіпер незабаром зможе повернутися до тренувань.
Лунін готуватиметься до матчу Кубка Іспанії проти "Алькоркона" (5 січня), в якому має шанси зіграти в основному складі.
Відзначимо, що Лунін хворів на коронавірус вже втретє та вдруге за останні чотири місяці. У попередній раз він здавав позитивний тест в серпні цього року.
Читайте такожКапітан "Ювентуса" та збірної Італії отримав третю дозу вакцини
Андрій Лунін: відсутність ігрової практики в "Реалі"
- Лунін проводить другий сезон у складі "вершкових" і за цей час зіграв за "Реал" лише один офіційний матч.
- Він дебютував за "Реал" невдало, вилетівши з командою з Кубка Іспанії 2020-2021.
- У сезоні 2021-2022 Лунін ще не грав за мадридців.
- Наставник збірної України Олександр Петраков порадив Луніну покинути "Реал".
- Водночас президент "Реала" заявив, що у Луніна "буде все в порядку", а українцям не варто переживати.