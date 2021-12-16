Андрій Лунін вдруге за рік здав позитивний тест на ковід.

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін захворів на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Андрій здав позитивний тест разом з Марко Асенсіо, Гаретом Бейлом та Родріго. Також інфікувався син Карло Анчелотті - Давиде, який працює його помічником. Раніше ковід виявили у Луки Модрича та Марсело.

"Реал" 19 грудня має зіграти проти "Кадіса", але цей матч опинився під загрозою переносу.

Зауважимо, що 22-річний Лунін вже хворів на коронавірус у серпні поточного року і тоді не поїхав на вересневі матчі національної збірної України.

Мадридський "Реал": результати в сезоні

"Вершкові" набрали 42 очки в 17 іграх Ла Ліги і на 8 очок випереджають свого найближчого переслідувача "Севілью", у якої є матч в запасі.

"Реал" виграв свій квартет в групі ЛЧ та дізнався суперника в 1/8 фіналу турніру.

Автор: Артем Будрін