Гол екс-нападника збірної України не врятував "Фуенлабраду" від поразки.

Екс-форвард "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля вперше відзначився забитим м'ячем за іспанську "Фуенлабраду", котра виступає в Сегунді, другому за престижністю дивізіоні в Іспанії.

В матчі 14-го туру "Фуенлабрада" в гостях грала проти "Лас-Пальмасу" і поступилася з рахунком 1:2. В першому таймі дубль оформив екс-гравець "Реала" Хесе, а Зозуля вийшов на заміну в перерві й провів весь другий тайм на полі.

31-річний форвард на 79-й хвилині скоротив відрив, але його команда все одно програла. Гол вийшов красивим, після кутового Роман пробив з розвороту і здійснив взяття воріт.

У 13-и поєдинках поточного сезону це перший гол для Зозулі. Також в нього 2 асисти.

"Фуенлабрада" посідає 16-е місце у турнірній таблиці. Роман приєднався до цієї команди минулого літа.

Роман Зозуля: кар'єра і конфлікт в Іспанії

У лютому 2017 року фанати "Райо Вальєкано" зірвали трансфер Зозулі в клуб, назвавши його "нацистом" через його патріотичні погляди та допомогу українській армії.

З вересня 2017 по 2021 роки форвард виступав за "Альбасете" у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. Фанати інших клубів продовжували конфліктувати з Зозулею. Зокрема, через образи на адресу українця доводилося переривати матч між "Райо Вальєкано" та "Альбасете". Пізніше поєдинок був дограний, а ультрас знову образили Зозулю.

Влітку 2021 року у Зозулі зірвався трансфер в португальську команду через конфлікти з фанатами.

Автор: Артем Будрін