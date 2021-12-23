Мар'яна Шведа госпіталізували після удару в голову.

Український півзахисник "Мехелена" Мар'ян Швед втратив свідомість після удару в голову в поєдинку Кубка Бельгії проти "Ейпена".

24-річний футболіст пробув на полі 5 хвилин після того, як з'явився на заміну в середині другого тайму. Воротар суперників випадково влетів у Мар'яна і той впав на газон.

За словами головного тренера "Мехелена" Воутера Вранкена Швед був без свідомості:

"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, але не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрах".

Гравця госпіталізували, наразі його стан стабільний.

"Мехелен" поступився "Ейпену" з рахунком 1:3 та вилетів з Кубка Бельгії.

У поточному сезоні Швед провів за "Мехелен" 18 матчів, забив 2 голи та зробив один асист.

Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"