Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної за підсумками 18-го туру АПЛ.
Збірну туру представив портал WhoScored на підставі оцінок гравців у матчах.
За матч проти "Ньюкасла" Зінченко отримав оцінку 8,1 і в символічній збірній зайняв місце на лівому фланзі.
Нагадаємо, Зінченко віддав гольовий пас на Ріяда Мареза, а також взяв участь у ще одній результативній атаці "Ман Сіті", виконавши передгольову передачу.
"Сіті" в цьому матчі вдалося здобути перемогу з рахунком 4:0.
Відзначимо, що в символічну збірну туру потрапили ще шість гравців "Манчестер Сіті".
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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.
- У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.
- У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" 11 матчів - деякий час він був травмований.
- Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.