Олександр Зінченко допоміг "Ман Сіті" здобути розгромну перемогу.

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної за підсумками 18-го туру АПЛ.

Збірну туру представив портал WhoScored на підставі оцінок гравців у матчах.

За матч проти "Ньюкасла" Зінченко отримав оцінку 8,1 і в символічній збірній зайняв місце на лівому фланзі.

Нагадаємо, Зінченко віддав гольовий пас на Ріяда Мареза, а також взяв участь у ще одній результативній атаці "Ман Сіті", виконавши передгольову передачу.

"Сіті" в цьому матчі вдалося здобути перемогу з рахунком 4:0.

Відзначимо, що в символічну збірну туру потрапили ще шість гравців "Манчестер Сіті".

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"