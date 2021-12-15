"Манчестер Сіті" не помітив "Лідс" та продовжує лідирувати в чемпіонаті Англії.

У рамках 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Лідс". Команда Пепа Гвардіоли здобула розгромну перемогу.

"Сіті" не пощадив суперника, забивши сім голів.

"Городяни" продовжили виграшну серію в АПЛ до семи ігор і здобули свою найбільшу перемогу за останні два роки.

Українець Олександр Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь матч. Портал WhoScored поставив Зінченку оцінку 7,8 - шосту найкращу у складі "городян".

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"Манчестер Сіті" - "Лідс" - 7:0

Голи: Фоден, 8, Гріліш, 13, Де Брюйне, 32, 65, Марез, 49, Стоунз, 74, Аке, 77

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Діаш (Аке, 65), Ляпорт, Де Брюйне, Родрі (Фернандіньо, 56), Зінченко, Бернарду Сілва (Гюндоган, 46), Марез, Гріліш, Фоден

"Лідс": Мельє, Даллас, Ейлінг, Льоренте, Фірпо (Драмі, 73), Шаклтон (Кліх, 39), Форшоу, Харрісон, Робертс, Рафінья, Джеймс (Гелхардт, 46)

АПЛ: положення команд

"Манчестер Сіті" набрав 41 очко і лідирує в АПЛ, на 4 бали випереджаючи "Ліверпуль" і на 5 - "Челсі", у яких є матч в запасі.

"Лідс", у якого в активі 16 очок, займає 16-е місце в таблиці.

Автор: Антон Дудар