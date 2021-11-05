Ігор Пластун не врятував від поразки болгарський "Лудогорець".

4 листопада пройшли ігри 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Колишній захисник львівських "Карпат" та збірної України Ігор Пластун провів 90 хвилин на полі за болгарську команду "Лудогорець". 31-річний гравець відзначився голом у ворота португальської "Браги" на 79-й хвилині і встановив остаточний рахунок на табло - 4:2 на користь господарів. Одразу після забитого м'яча Пластун отримав жовту картку.

Після поразки "Лудогорець" має всього одне очко в таблиці та посідає останню 4-ту сходинку. "Брага" очолює квартет з 9-ма очками.

Тайм-код голу Пластуна на 04:28.

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Андрій Ярмоленко через травму опинився поза заявкою англійського "Вест Хема", який втратив перемогу наприкінці поєдинку проти бельгійського "Генка" (2:2).

Ігор Харатін просидів в запасі польської "Легії" у матчі проти італійського "Наполі" (1:4).

Вінгер збірної України Олександр Зубков забив гол за угорський "Ференцварош" у грі проти шотландського "Селтика" (2:3). Втім, УЄФА переписав це взяття воріт на автогол через рикошет від захисника.

Автор: Артем Будрін