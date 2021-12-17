18-річний Марк Мампассі офіційно став гравцем російського клубу.

Захисник "Шахтаря" Марк Мапмпассі, який цього сезону на правах оренди виступав за" Маріуполь", перейшов до московського "Локомотива".

Раніше повідомлялося, що Мампассі пройшов медогляд для "Локомотива", тепер же російський клуб офіційно оголосив про трансфер.

Контракт підписаний на п'ять років. 18-річний центральний захисник виступатиме за "залізничників" під №18.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 4 мільйони євро.

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Журналіст російського видання "Спорт-Експрес" Максим Алланазаров в Telegram повідомив про те, що в грудні уродженець Донецька Мампассі отримає російське громадянство і не буде вважатися легіонером.

Марк Мампассі: що про нього відомо

Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду "гірників" ще не грав.

У цьому сезоні 18-річний Мампассі виступав в оренді за "Маріуполь". На його рахунку в цьому сезоні 16 матчів, одна гольова передача і 6 жовтих карток.

У футболіста є досвід виступів за збірну України U-17, а також U-19.

Автор: Антон Дудар