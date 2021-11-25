Марк Мампассі успішно пройшов медогляд в московському"Локомотиві".

Захисник "Маріуполя" і юніорської збірної України Марк Мампассі незабаром продовжить кар'єру в російському чемпіонаті.

Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, 18-річний українець пару тижнів тому побував у Москві і пройшов медогляд для "Локомотива". Після вердикту лікарів гравець поставив свій підпис під угодою з "залізничниками".

Читайте такожУкраїнський тренер Шерифа Вернидуб після поразки Реалу натякнув, що хоче очолити більш іменитий клубВідзначається, що Мампассі дограє першу половину цього сезону в "Маріуполі", а до "Локомотива" приєднається вже на зимових зборах.

До слова, перш ніж зупинити свій вибір на Мампассі, скаути "Локомотива" побували на кількох календарних матчах за участю "Маріуполя".

Раніше повідомлялося про те, що "Локомотив" заплатить "гірникам" за гравця до 4 млн євро, а угода буде розрахована на чотири роки з пролонгацією ще на сезон. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 200 тисяч євро.

Марк Мампассі: що про нього відомо

Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду "гірників" ще не грав.

Зараз 18-річний Мампассі виступає в оренді за "Маріуполь". На його рахунку в цьому сезоні 19 матчів, одна гольова передача і 6 жовтих карток.

У футболіста є досвід виступів за збірну України U-17, а також U-19.

Автор: Володимир Медяник