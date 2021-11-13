Відразу кілька російських клубів зацікавлені в послугах захисника донецького "Шахтаря" Марка Мампассі.
Йдеться про "Локомотив", "Зеніт" і московське "Динамо".
Найближче до підписання футболіста "Локомотив". За інформацією "Чемпіоната", трансфер може бути оформлений вже найближчим часом. Московський клуб заплатить "Шахтарю" 4 мільйони євро.
При цьому наголошується, що "Локомотив" спробує зробити Мампассі російське громадянство, щоб він не вважався легіонером. Футболіст народився в Донецьку, а жителі Донбасу наразі мають можливість отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою.Читайте такожМаленькому сину футболіста Шахтаря Марлоса купили туалетний папір з образливими словами про Путіна (фото)
Марк Мампассі: що про нього відомо
- Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду "гірників" ще не грав.
- Зараз 18-річний Мампассі виступає в оренді за "Маріуполь". На його рахунку в цьому сезоні 18 матчів, одна гольова передача і 6 жовтих карток.
- У футболіста є досвід виступів за збірну України U-17, а також U-19.