Талановитий захисник Марк Мампассі може продовжити кар'єру в Росії.

Відразу кілька російських клубів зацікавлені в послугах захисника донецького "Шахтаря" Марка Мампассі.

Йдеться про "Локомотив", "Зеніт" і московське "Динамо".

Найближче до підписання футболіста "Локомотив". За інформацією "Чемпіоната", трансфер може бути оформлений вже найближчим часом. Московський клуб заплатить "Шахтарю" 4 мільйони євро.

При цьому наголошується, що "Локомотив" спробує зробити Мампассі російське громадянство, щоб він не вважався легіонером. Футболіст народився в Донецьку, а жителі Донбасу наразі мають можливість отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою.Читайте такожМаленькому сину футболіста Шахтаря Марлоса купили туалетний папір з образливими словами про Путіна (фото)

Марк Мампассі: що про нього відомо

Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду "гірників" ще не грав.

Зараз 18-річний Мампассі виступає в оренді за "Маріуполь". На його рахунку в цьому сезоні 18 матчів, одна гольова передача і 6 жовтих карток.

У футболіста є досвід виступів за збірну України U-17, а також U-19.

Автор: Антон Дудар