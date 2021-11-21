У рамках 15-го туру Української Прем'єр-Ліги "Ворскла" приймала "Маріуполь". Полтавці здобули велику перемогу.
У складі "Ворскли" дубль оформив Олів'є Тілль. Крім того, він зробив два асисти. Завдяки цьому він став лідером УПЛ за системою "гол-пас" - 8 голів і 7 результативних пасів.
Три голи полтавці забили, граючи в більшості. Футболіста "Маріуполя" вилучили через дві хвилини після його виходу на заміну.
"Ворскла" набрала 31 очко і повернулася на третє місце в таблиці УПЛ. "Маріуполь", у якого 7 очок, йде останнім.
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"Ворскла" - "Маріуполь" - 5:1
Голи: Тілль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 - Топалов, 62
"Ворскла": Різник, Чеснаков, Тамм, Яворський, Пердута, Пуцлін, Тілль (Тамм, 79), Якубу (Челядін, 69), Степанюк, Кане, Рангел (Пешич, 30)
"Маріуполь": Турбаєвський, Меличенко, Мампассі (Мікицей, 78), Босанчыч, Стасюк, Чех (Хромей, 77), Кащук, Мішньов, Шостак (Петерман, 58), Топалов (Нікитишин, 78), Вьюнник
Попередження: Кане, Челядін - Босанчич, Мікицей
Вилучення: Петерман
Відеоогляд матчу
1-й тайм
2-й тайм
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
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