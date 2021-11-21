Полтавці у 15-му турі розбили головного аутсайдера турніру.

У рамках 15-го туру Української Прем'єр-Ліги "Ворскла" приймала "Маріуполь". Полтавці здобули велику перемогу.

У складі "Ворскли" дубль оформив Олів'є Тілль. Крім того, він зробив два асисти. Завдяки цьому він став лідером УПЛ за системою "гол-пас" - 8 голів і 7 результативних пасів.

Три голи полтавці забили, граючи в більшості. Футболіста "Маріуполя" вилучили через дві хвилини після його виходу на заміну.

"Ворскла" набрала 31 очко і повернулася на третє місце в таблиці УПЛ. "Маріуполь", у якого 7 очок, йде останнім.

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"Ворскла" - "Маріуполь" - 5:1

Голи: Тілль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 - Топалов, 62

"Ворскла": Різник, Чеснаков, Тамм, Яворський, Пердута, Пуцлін, Тілль (Тамм, 79), Якубу (Челядін, 69), Степанюк, Кане, Рангел (Пешич, 30)

"Маріуполь": Турбаєвський, Меличенко, Мампассі (Мікицей, 78), Босанчыч, Стасюк, Чех (Хромей, 77), Кащук, Мішньов, Шостак (Петерман, 58), Топалов (Нікитишин, 78), Вьюнник

Попередження: Кане, Челядін - Босанчич, Мікицей

Вилучення: Петерман

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

Автор: Антон Дудар