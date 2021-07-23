Мар'ян Швед перейшов у "Мехелен" з "Селтіка".

Український півзахисник Мар'ян Швед підписав контракт з бельгійським клубом "Мехелен".

Про це повідомив офіційний сайт "Мехелена".

Швед підписав контракт, який розрахований на три роки з опцією продовження ще на сезон.

Рік тому "Мехелен" орендував Шведа у "Селтіка", а тепер викупив контракт 24-річного українця у шотландського клубу.

"Ми довго і щосили працювали над цим переходом. Щасливі, що він нарешті здійснений. Мар'ян показав свій потенціал після важкого старту сезону і виявив реальну готовність залишитися в нашому клубі", - підкреслив спортивний директор "Мехелена" Том Калуве.

Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"

У серпні минулого року Швед перейшов з шотландського "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.

Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І в грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище команди". Після цього українець взявся за голову, зумів проявити себе і в останніх іграх закріпився в основному складі.

У 24 матчах за бельгійський клуб він забив 5 голів і зробив 3 передачі.

Автор: Антон Дудар