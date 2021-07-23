Мар'ян Швед підписав контракт на 3 роки / фото kvmechelen.be
Український півзахисник Мар'ян Швед підписав контракт з бельгійським клубом "Мехелен".
Про це повідомив офіційний сайт "Мехелена".
Швед підписав контракт, який розрахований на три роки з опцією продовження ще на сезон.
Рік тому "Мехелен" орендував Шведа у "Селтіка", а тепер викупив контракт 24-річного українця у шотландського клубу.
"Ми довго і щосили працювали над цим переходом. Щасливі, що він нарешті здійснений. Мар'ян показав свій потенціал після важкого старту сезону і виявив реальну готовність залишитися в нашому клубі", - підкреслив спортивний директор "Мехелена" Том Калуве.
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Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"
- У серпні минулого року Швед перейшов з шотландського "Селтіка" в річну оренду в "Мехелен" з правом викупу.
- Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І в грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище команди". Після цього українець взявся за голову, зумів проявити себе і в останніх іграх закріпився в основному складі.
- У 24 матчах за бельгійський клуб він забив 5 голів і зробив 3 передачі.