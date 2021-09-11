Роман Яремчук забив другий гол за Бенфіку / twitter.com/SLBenfica
Український нападник Роман Яремчук відзначився голом за "Бенфіку" в матчі чемпіонату Португалії проти "Санта-Клари".
Яремчук вийшов на поле на 64-й хвилині, а вже через чотири хвилини відзначився голом.
Українець замкнув простріл з лівого флангу і зробив рахунок 5:0. Він встановив остаточний рахунок у матчі.
Для Яремчука це другий гол у шести матчах за "Бенфіку". Також в його активі дві результативні передачі.
Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"
- Вже у своєму дебютному матчі за "Бенфіку" проти "Спартака" Яремчук відзначився дією, яка призвела до голу - після його удару і рикошету м'яч опинився в сітці.
- Після дебютного матчу "Бенфіка" на час перейменувала свій Twitter на честь Яремчука.
- У своєму першому матчі в чемпіонаті Португалії Яремчук забив гол і віддав гольовий пас і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.
- Потім українець віддав гольовий пас за "Бенфіку" в матчі Ліги чемпіонів.