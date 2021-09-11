Роман Яремчук забив свій другий гол у складі португальського клубу.

Український нападник Роман Яремчук відзначився голом за "Бенфіку" в матчі чемпіонату Португалії проти "Санта-Клари".

Яремчук вийшов на поле на 64-й хвилині, а вже через чотири хвилини відзначився голом.

Українець замкнув простріл з лівого флангу і зробив рахунок 5:0. Він встановив остаточний рахунок у матчі.

Для Яремчука це другий гол у шести матчах за "Бенфіку". Також в його активі дві результативні передачі.

Роман Яремчук: яскравий старт у "Бенфіці"

Автор: Антон Дудар