Перше коло чемпіонату України практично завершено.

З 19 по 22 листопада були зіграні матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу.

"Динамо" не зазнало проблем у матчі проти "Чорноморця", розгромивши суперника. "Шахтар" у непростому матчі зломив опір "Руху".

За підсумками першого кола до трійки лідерів також входить полтавська "Ворскла".

Результати матчів

"Чорноморець" - "Динамо" - 1:6

Голи: Ісаєнко, 44 - Буяльський, 27, 58 (з пенальті), Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

"Дніпро-1" - "Олександрія" - 3:1

Голи: Довбик, 28 (з пенальті), 30, Логінов, 41 - Бабогло, 19

"Львів" - "Зоря" - 2:1

Голи: Шина, 1, Цвек, 31 (автогол) - Луньов, 64

"Шахтар" - "Рух" - 2:0

Голи: Маркос Антоніо, 86, Тете, 87

"Минай" - "Інгулець" - 2:2

Голи: Селезньов, 39, Горін, 45+1 - Ковальов, 28, Плохотнюк, 80

"Ворскла" - "Маріуполь" - 5:1

Голи: Тілль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 - Топалов, 62

"Десна" - "Колос" - 0:1

Гол: Січинава, 67

"Верес" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Пасіч, 40, Солдат, 61

Турнірна таблиця

Матч "Інгулець" - "Рух" був перенесений через коронавірус. Матч "Минай"- "Колос" був перенесений через участь клубу з Ковалівки у кваліфікації Ліги конференцій і відбудеться 24 листопада.

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Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 10 голів.

Автор: Антон Дудар