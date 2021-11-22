З 19 по 22 листопада були зіграні матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу.
"Динамо" не зазнало проблем у матчі проти "Чорноморця", розгромивши суперника. "Шахтар" у непростому матчі зломив опір "Руху".
За підсумками першого кола до трійки лідерів також входить полтавська "Ворскла".
Результати матчів
"Чорноморець" - "Динамо" - 1:6
Голи: Ісаєнко, 44 - Буяльський, 27, 58 (з пенальті), Вітіньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82
"Дніпро-1" - "Олександрія" - 3:1
Голи: Довбик, 28 (з пенальті), 30, Логінов, 41 - Бабогло, 19
"Львів" - "Зоря" - 2:1
Голи: Шина, 1, Цвек, 31 (автогол) - Луньов, 64
"Шахтар" - "Рух" - 2:0
Голи: Маркос Антоніо, 86, Тете, 87
"Минай" - "Інгулець" - 2:2
Голи: Селезньов, 39, Горін, 45+1 - Ковальов, 28, Плохотнюк, 80
"Ворскла" - "Маріуполь" - 5:1
Голи: Тілль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 - Топалов, 62
"Десна" - "Колос" - 0:1
Гол: Січинава, 67
"Верес" - "Металіст 1925" - 2:0
Голи: Пасіч, 40, Солдат, 61
Турнірна таблиця
Матч "Інгулець" - "Рух" був перенесений через коронавірус. Матч "Минай"- "Колос" був перенесений через участь клубу з Ковалівки у кваліфікації Ліги конференцій і відбудеться 24 листопада.
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